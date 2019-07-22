Леди Гага вышла в свет в платье от жены мэра Тбилиси

Об этом сообщает Daily Mail.

Платье Anouki впервые было показано на неделе моды осень/зима-2019 в Тбилиси. Оно сделано из искусственной кожи, а единственная лямка покрыта кристаллами. В свободную продажу платье пока не поступило.

Гага дополнила образ черными сапогами Pleaser на высокой платформе, чулками в сеточку и черным пальто Oscar de la Renta, покрытым тонкими черными перьями, которое певица несла в руках.

Бренд Anouki принадлежит Ануке Арешидзе — супруге экс-футболиста, бывшего министра энергетики и первого вице-премьера Грузии, а ныне мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Леди Гага уже появлялась на публике в одежде, созданной Арешидзе. В частности она пришла в красном платье Anouki на концерт Лайонелла Ричи в Лас-Вегасе в декабре 2018 года.