Ледниковый экспресс Glacier Expres представил новые вагоны

Начиная со 2 марта 2019 года легендарный отель Carlton Hotel St. Moritz и знаменитый ледниковый экспресс Glacier Express представляют эксклюзивное предложение для тех, кто ценит комфорт и первоклассный сервис: пассажиры Glacier Express – Excellence class смогут насладиться пребыванием в пятизвездочном отеле и путешествием в новом премиальном вагоне ледникового экспресса, а также возможностью дополнительного размещения по прибытии в Церматт.

Предложение «Glacier Express – Excellence class включает в себя размещение в пятизвездочном отеле с путешествием в панорамном вагоне нового Excellence класса знаменитого ледникового экспресса.

Маршрут между курортами Санкт Моритц и Церматт - один из самых живописных в Швейцарских Альпах: в течение 8 часов «самый медленный скоростной поезд в мире» пройдет через 291 мост, 91 туннель и пересечет знаменитые виадуки железной дороги Альбула, входящей в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, пишет euromag.ru.

Путешествие продолжится через Рейнское ущелье Руинаульта, благодаря своим крутым склонам получившее название «Швейцарский Гранд Каньон», а также перевал Оберальп, расположенный на высоте 2033 м над уровнем моря.

Вагоны Excellence класса, которые начали курсоровать со 2 марта 2019 года, зададут новые стандарты премиального сервиса: в течение 8 часового путешествия к услугам пассажиров будет уникальный Glacier Bar, планшет с развлекательными приложениями и услуги консьержа. В предложение входит шампанское с приветственными закусками, а также потрясающий обед из 5 блюд с вином. Особая рассадка в вагоне гарантирует каждому пассажиру место у окна.

Номера категории suite или junior suite в элегантном Carlton Hotel St. Moritz не уступают в роскоши: отель удовлетворит все запросы современного путешественника, такие как первоклассные рестораны, удостоенные множества наград, услуги персонального дворецкого и круглосуточный лимузин - сервис от Bentley. Гости могут расслабиться в спа общей площадью 1200 кв.м. или насладиться ярким солнцем на открытой панорамной террасе с видом на озеро Санкт Моритц и живописным альпийским пейзажем.