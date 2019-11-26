Ледяная скульптура раздавила ребенка на рождественской ярмарке

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, на площади Гийома II. Отмечается, что ледяная фигура развалилась на части, а одна из глыб нанесла смертельные травмы ребенку. Ведется расследование причин происшествия.

Свои соболезнования семье погибшего ребенка принес премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

В сентябре в Улан-Удэ на трехлетнего ребенка упал шкаф в медицинском кабинете детского сада, он получил рвано-ушибленные раны верхней губы. По версии следствия, 10 сентября ребенок остался без присмотра в медицинском кабинете. Из любопытства он потянул на себя дверцу деревянного массивного шкафа, который был плохо закреплен и неустойчиво стоял. Из-за этого шкаф упал на ребенка.