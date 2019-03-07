Об этом сообщает издание Women's Wear Daily.

К решению закрыть линию 205W39NYC компания пришла в связи с увольнением креативного директора Рафа Симонса в декабре 2018 года.

После ухода Симонса марка объявила о перезапуске коллекции 205W39NYC под новым именем и, возможно, с новым креативным директором. Однако в январе 2019 года компания начала увольнять сотрудников, а 6 марта заявила о прекращении деятельности.

В миланском офисе фирмы Calvin Klein, который предполагается вскоре закрыть, сократили 50 человек, Столько же — в нью-йоркском департаменте. Кроме того, президент Calvin Klein 205W39NYC Мишель Кесслер-Сандерс сообщила, что покинет компанию, но останется до июня, чтобы помочь закрытию.

Тем не менее, некоторые эксперты модной индустрии считают, что Calvin Klein сможет просуществовать и без дизайнрской коллекции. «Я верю, что это возможно, потому что бренд Calvin Klein стал массовым после того, как его купила компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH Corp.). Клиенты, которые покупают платья, спортивную одежду, джинсовые изделия, парфюмерию, нижнее белье и очки Calvin Klein, — не потребители коллекции прет-а-порте», — поделилась основательница шоурума High Alchemy и бывшая сотрудница Calvin Klein Collection Сьюзан Сокол.

205W39NYC — это люксовая линия Calvin Klein, прежде известная как Calvin Klein Collection. Ее разработкой занимался креативный директор бренда Раф Симонс.

В декабре 2018 года PVH Corp. объявила о том, что Раф Симонс уйдет в отставку по соглашению сторон. В официальном заявлении отмечалось, что стороны приняли решение по-дружески разойтись, поскольку Calvin Klein выбрал новое направление [развития] бренда, которое не совпадало с креативным видением Симонса.

Calvin Klein — дом моды, производящий мужскую и женскую одежду, нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Бренд зарегистрирован в Нью-Йорке в 1968 году.