Леопард залез в жилой дом и ранил семь человек

Об этом сообщает издание Kashmir Life.

В среду, 29 апреля, зверь залез в жилище и напал на его обитателей. Он успел ранить семь человек, в том числе двух женщин.

Жильцов, столкнувшихся с хищником, спасли соседи, которые собрались возле их дома. Они вызвали представителей департамента защиты дикой природы, которые обездвижили животное транквилизатором.

Пострадавших доставили в больницу.