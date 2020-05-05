Леопард залез в жилой дом и ранил семь человек

Вторник, 05 Май 2020 Мир Мир

Леопард залез в жилой дом и ранил семь человек

Леопард пробрался в жилой дом в индийском городе Хандвара, территория Джамму и Кашмир.

Об этом сообщает издание Kashmir Life.

В среду, 29 апреля, зверь залез в жилище и напал на его обитателей. Он успел ранить семь человек, в том числе двух женщин.

Жильцов, столкнувшихся с хищником, спасли соседи, которые собрались возле их дома. Они вызвали представителей департамента защиты дикой природы, которые обездвижили животное транквилизатором.

Пострадавших доставили в больницу.

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