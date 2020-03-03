Лес назовут в честь Джорджа Харрисона

В честь участника The Beatles назовут зеленый массив, ведь музыкант очень любил природу и сам был немного садоводом, сообщает euromag.ru.

Проект представили муниципальный совет города и компания, управляющая наследием музыканта.

Памятная роща расположится в пригороде Ливерпуля, городке Аллертоне, недалеко от места, где Харрисон родился и провёл детство.

Место под названием George Harrison Woodland Walk планируется благоустроить к 2021 году. В лесочке планируют расположить несколько художественных инсталляций, вдохновлённых творчеством Харрисона и его жизнью, а также появится «природная классная комната», которая поможет школьникам узнать больше о природе и мире вокруг них.

«Джордж был заядлым садоводом, находясь на свежем воздухе, он испытывал покой и радость. На мой взгляд, нет лучшего способа увековечить его память в Ливерпуле, чем садик, который может стать местом умиротворения и раздумий для всех,» – рассказала вдова Джорджа Оливия Харрисон.