Лев растерзал сотрудницу зоопарка

Инцидент произошел в парке дикой природы Консерваторс Сентер американского штата Северная Каролина. Животное напало на убирающих территорию сотрудников и растерзало 22-летнюю стажерку Александру Блэк. Как рассказал шериф Тони Дарден-младший, девушка работала в парке около двух недель.

Полицейские попытались успокоить животное, однако у них ничего не получилось. Поэтому, чтобы забрать тело девушки, его пришлось застрелить.

Также отмечается, что парк не получил аккредитацию от Ассоциации зоопарков и аквариумов, которая помогает обеспечить безопасность гостей и персонала в подобных заведениях.

Консерваторс Сентер был основан в 1999 году в Мебане, однако позже переехал в округ Касуэлл. В центре обитает более 80 животных. Каждый год его посещают около 16 тысяч человек.