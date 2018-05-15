«Лежащая обнаженная» Модильяни ушла с молотка за $157,2 млн

Из сообщения пресс-службы Sotheby’s: «Шедевр Амедео Модильяни 1917 года «Лежащая обнаженная» продан за $157,2 млн - самую высокую аукционную цену в истории Sotheby’s».

Отметим, что картина заметно выросла в цене за последние годы. В 2003 году ирландский миллиардер приобрел ее за $26,9 млн.

«Лежащая обнаженная» входит в серию из 22 полотен, которые находятся в крупнейших музеях мира, среди которых Метрополитен-музей и Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, британский Институт искусства Курто и Лонг-музей в Шанхае.