«Лежащая обнаженная» Модильяни ушла с молотка за $157,2 млн
Картина итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» была продана на аукционе в Нью-Йорке за $157,2 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s, устраивавший торги.
Из сообщения пресс-службы Sotheby’s: «Шедевр Амедео Модильяни 1917 года «Лежащая обнаженная» продан за $157,2 млн - самую высокую аукционную цену в истории Sotheby’s».
Отметим, что картина заметно выросла в цене за последние годы. В 2003 году ирландский миллиардер приобрел ее за $26,9 млн.
«Лежащая обнаженная» входит в серию из 22 полотен, которые находятся в крупнейших музеях мира, среди которых Метрополитен-музей и Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, британский Институт искусства Курто и Лонг-музей в Шанхае.
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