LG выпустит телефон с шестнадцатью камерами

Об этом сообщает Giz China со ссылкой на документы Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Указывается, что такое количество камер необходимо для создания 3D-изображений, на которых можно перемещать объекты в кадре. Также можно будет комбинировать снимки с нескольких объективов, сделанные одновременно с разными настройками, либо же выбирать лучший снимок, сделанный на несколько камер. Рядом с модулем камеры находится зеркало для селфи.