LG выпустит телефон с шестнадцатью камерами

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Мир Мир

LG выпустит телефон с шестнадцатью камерами

Компания LG изобрела смартфон с 16 камерами на задней стенке.

Об этом сообщает Giz China со ссылкой на документы Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Указывается, что такое количество камер необходимо для создания 3D-изображений, на которых можно перемещать объекты в кадре. Также можно будет комбинировать снимки с нескольких объективов, сделанные одновременно с разными настройками, либо же выбирать лучший снимок, сделанный на несколько камер. Рядом с модулем камеры находится зеркало для селфи.

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