Личные данные пользователей iPhone оказались под угрозой

Четверг, 27 Февраль 2020 Мир Мир

Личные данные пользователей iPhone оказались под угрозой

Программист Томми Миск обнаружил уязвимость, которая позволяет приложениям для iOS получать доступ к скопированным в буфер обмена iPhone или iPad данным.

Подробно о находке он сообщил в своем блоге.

По информации Миска, данные буфера обмена могут использовать любые установленные на iOS программы, в том числе и вредоносные. Это значит, что мошенники могут получить доступ практически к любой личной информации пользователя, под угрозой находятся в том числе данные банковских карт и пароли.

Как только пользователь копирует фотографию, в буфере обмена оказываются не только само изображение, но и все те данные, которые сохранены в его свойствах, объясняет программист. Например, информация о GPS-координатах — пользователь, сам не зная об этом, выдает свое местоположение.

Программист добавил, что кража личных данных происходит совершенно незаметно для владельцев iPhone и iPad. Миск уверен, что у пользователя необходимо запрашивать разрешение на использование информации из буфера обмена (так же, как на доступ к камере или контактам). Однако в Apple Миску ответили, что не считают обнаруженную им проблему уязвимостью и не планируют ее устранять.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)