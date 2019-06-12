Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику

Среда, 12 Июнь 2019 Мир Мир

Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику.

Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. Линдеманн находился в баре со знакомым и подругой. Там к нему подошел 54-летний житель Гамбурга с просьбой сделать селфи, однако музыкант отказался.

После этого поклонник начал оскорблять подругу Линдеманна. Музыкант потребовал от него извиниться перед женщиной, но в результате ударил мужчину в лицо, из-за чего тот получил перелом челюсти.

Сам лидер Rammstein пока никак не прокомментировал ситуацию.

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