Лишний вес спас женщину от смертоносного заболевания

Об этом сообщает издание Daily Mail.

51-летняя Лиз Хюэт (Liz Hewat) заметила красные прыщи, которые появились на коже ее правой голени. Она подумала, что это очередная вспышка ревматоидного артрита, от которого она страдала 14 лет.

Когда Хюэт играла со своими детьми, она случайно почесала голень и повредила кожу. Австралийка обработала рану антисептиком и заклеила пластырем. На следующий день ей стало хуже, к вечеру ее муж Эндрю вернулся домой и обнаружил, что супруга потеряла сознание.

Мужчина заметил маленькое черное пятно на ее лодыжке. Через несколько часов черные пятна распространились к колену, и он вызвал скорую помощь. Хюэт госпитализировали. Врачи диагностировали у нее некротический фасциит — бактериальную инфекцию, вызывающую отмирание тканей. Заражение произошло в результате повреждения кожи.

Врачи немедленно отправили ее на операцию. Один из них сообщил Хюэт, что она или потеряет ногу, или умрет. Хирурги вырезали с голени Лиз огромный кусок около 20 сантиметров в длину, 10 сантиметров в ширину и 6 сантиметров в глубину.

На следующий день Лиз проснулась в реанимации. Врачи сообщили ей, что ее лишний вес предотвратил попадание бактерии к кости. «Я не смогла поверить, что лишний вес спас мою жизнь», — подчеркнула она.

Затем ей провели еще четыре операции, чтобы вырезать инфицированные ткани. После этого женщине установили трансплантат, кожу для которого взяли с верхней части ее бедра. Хюэт выписали из больницы, но ей пришлось несколько месяцев делать ежедневные перевязки и пользоваться инвалидным креслом.

Женщина решила заняться своим здоровьем и сбросить лишний вес. Хюэт изменила диету и перестала пить прохладительные напитки. Вместо этого она начала питаться маленькими порциями и предпочитала белковую пищу и овощи. «Сейчас с момента заражения инфекцией прошло больше двух лет, и я сбросила 80 килограммов», — рассказала она.