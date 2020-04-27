Литва открыла кафе и парки

Об этом сообщает портал Delfi.

В уличных кафе за одним столиком, которые должны стоять на расстоянии двух метров друг от друга, могут сидеть не более двух человек. Вильнюсский муниципалитет предоставил кафе возможность использовать парки и скверы в центре столицы.

Культурные, развлекательные, спортивные учреждения также могут посещать группы не более двух человек. Исключения касаются членов одной семьи. Возобновляют работу также парикмахерские и маникюрные салоны. Действует правило, согласно которому на 10 квадратных метрах может находиться один человек.

Кроме того, при соблюдении правил социальной дистанции, разрешается проводить экзамены по вождению, заниматься спортом, посещать парки, зоопарки и ботанические сады под открытым небом. Мессы с присутствием прихожан смогут теперь проходить ежедневно, кроме воскресенья. Храмы должны ограничивать количество верующих.

10 апреля в Литве был введен «масочный режим». Карантинные меры действуют в республике с 16 марта. Правительство продлевало их три раза, теперь ограничения действуют до 11 мая.

По последним данным, в Литве коронавирусом заразились 1449 человек, 41 умер, 474 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило три миллиона человек; 207 тысяч скончались, 882 тысячи излечились.