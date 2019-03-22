Лобовое столкновение африканских автобусов убило 70 человек

Об этом сообщает Mynewsgh.com.

Авария произошла рано утром в пятницу, 22 марта, на трассе Тамале — Кинтампо в центральной части страны. Точная причина произошедшего пока неизвестна. Предположительно, один из водителей заснул за рулем, из-за чего транспортное средство вылетело на встречную полосу неподалеку от города Кинтампо.

После столкновения один из автобусов вылетел в канаву, часть его пассажиров выжила. Вторая машина загорелась, все находившиеся в ней погибли. На тушение огня ушло 30 минут. Отмечается, что опознать жертв по внешнему виду невозможно. Точное число погибших пока не называется, пострадавших отправили в больницы.

Как отмечается, один из автобусов ехал из Гару в Кумаси, второй следовал из столицы — Аккры — в Болгантагу.