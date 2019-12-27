Лодка с мигрантами затонула в Турции

Пятница, 27 Декабрь 2019 Мир Мир

Лодка с мигрантами затонула в Турции

Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли семь человек.

Сообщается, что 64 мигранта спасены.

Провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС, пишет euromag.ru.

Как сообщала газета Welt со ссылкой на внутренний отчет ЕС по поводу ситуации с беженцами, число мигрантов, прибывающих в Европу через Турцию, в этом году возросло на 46% по сравнению с данными за аналогичный период за 2018 год. Большинство прибывших через Турцию зарегистрировала Греция (68 тысяч человек), за ней следуют Италия (1803), Кипр (261), Болгария (197). В Грецию большинство просителей убежища приезжает из Афганистана (около 30%), сирийских граждан только 14%, за ними идут пакистанцы (9,5%), иракцы (8%), турки (5%).

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