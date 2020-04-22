Лондонская неделя моды пройдет онлайн

Среда, 22 Апрель 2020 Мир Мир

Лондонская неделя моды пройдет онлайн

Британский модный совет принял важное решение.

Ранее отменили мужскую Неделю моды в Лондоне, намеченную на июнь. Теперь стало известно, что в первом летнем месяце все же пройдут модные шоу, но в режиме онлайн, пишет euromag.ru.

Модный марафон начнется 12 июня и продлится три дня, при этом мужские и женские показы планируется объединить как «гендерно-нейтральную платформу». Состав дизайнеров еще не утвержден до конца, но планируется вовлечь больше новых имен, чем обычно. Благодаря такому формату модное шоу сможет увидеть более широкая аудитория.

«Нынешняя пандемия побуждает всех нас серьезно задуматься, в каком обществе мы живем и о том, как мы хотим жить и вести бизнес, когда это закончится. Создавая Неделю моды в новом формате, мы адаптируем цифровые инновации, которые наиболее полно отвечают нашим сегодняшним нуждам и становятся чем-то вроде глобальной демонстрации будущего», — цитирует WWD Кэролайн Раш, главу BFC.

На онлайн-платформе будет представлен мультимедийный контент от дизайнеров, художников и партнеров брендов в форме интервью, подкастов, дневников дизайнеров и цифровых выставочных залов, а также будет доступна возможность купить одежду из коллекций следующего сезона.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)