Лондонская неделя моды пройдет онлайн

Ранее отменили мужскую Неделю моды в Лондоне, намеченную на июнь. Теперь стало известно, что в первом летнем месяце все же пройдут модные шоу, но в режиме онлайн, пишет euromag.ru.

Модный марафон начнется 12 июня и продлится три дня, при этом мужские и женские показы планируется объединить как «гендерно-нейтральную платформу». Состав дизайнеров еще не утвержден до конца, но планируется вовлечь больше новых имен, чем обычно. Благодаря такому формату модное шоу сможет увидеть более широкая аудитория.

«Нынешняя пандемия побуждает всех нас серьезно задуматься, в каком обществе мы живем и о том, как мы хотим жить и вести бизнес, когда это закончится. Создавая Неделю моды в новом формате, мы адаптируем цифровые инновации, которые наиболее полно отвечают нашим сегодняшним нуждам и становятся чем-то вроде глобальной демонстрации будущего», — цитирует WWD Кэролайн Раш, главу BFC.

На онлайн-платформе будет представлен мультимедийный контент от дизайнеров, художников и партнеров брендов в форме интервью, подкастов, дневников дизайнеров и цифровых выставочных залов, а также будет доступна возможность купить одежду из коллекций следующего сезона.