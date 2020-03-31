Лучшему бойцу UFC предрекли тюрьму

Вторник, 31 Март 2020 Мир Мир

Лучшему бойцу UFC предрекли тюрьму

Бывший рефери Джон Маккарти считает, что американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс не сможет избежать тюрьмы после того, как его задержали за вождение в пьяном виде.

Эксперт высказал свое мнение в подкасте WEIGHIN IN.

«О, этот парень попал. Я гарантирую вам — он сядет за решетку», — предрек Маккарти. Он также назвал Джонса «абсолютным неудачником» вне октагона.

32-летнего спортсмена задержали утром 26 марта. Джонса выпустили из под стражи в тот же день. Общаясь с представителями правоохранительных органов, боец заявил, что решил покататься на машине из-за того, что «обезумел на карантине».

Джонс известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он является действующим чемпионом организации в полутяжелом весе, а также занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

В настоящий момент Маккарти работает экспертом на эфирах Bellator. Ранее он выступал в качестве рефери на турнирах UFC.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)