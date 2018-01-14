Лучшие острова мира

Воскресенье, 14 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Лучшие острова мира

Американский журнал Condé Nast Traveler опубликовал список лучших островов 2017 года.

Первые три строчки в нем заняли территории Филиппин.

Лидером рейтинга оказался маленький остров Боракай, привлекающий туристов своими пляжами, тропическим климатом и красивыми закатами. Одним из самых популярных мест Боракая, по мнению путешественников, является Белый пляж, который идеально подходит для подводного плавания. Добраться до острова можно на катере, совершив перелет из Манилы в ближайший к курорту аэропорт Катиклан.

Вторую строчку занял остров Себу, относящийся к Висайскому архипелагу (Филиппины). Это место привлекает туристов красивыми пляжами, а также оживленными ресторанами и магазинами. Прямой перелет туда осуществляется из большинства соседних государств.

На третьем месте оказался остров Палаван благодаря одному из семи чудес света - Пуэрто-Принцессе, самой длинной подземной реке мира. В долине реки открыт национальный парк, для туристов проводятся экскурсии по подземным пещерам. Долететь на Палаван можно, совершив 15-минутный перелет из аэропорта Манилы. Желающие совершить 24-часовой круиз могут переправиться на остров на пароме из столицы Филиппин.

Также в список попали испанская Майорка, Миконос (Греция), Бермудские острова, Сен-Бартелеми (заморское сообщество Франции), Теркс и Кайкос (Британская заморская территория в Вест-Индии), Бали (Индонезия) и Каймановы острова.

Ежегодный рейтинг журнала Condé Nast Traveler составляется на основании отзывов более чем 300 тысяч путешественников.

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