Лучший фильм по версии MTV Movie & TV Awards

Вторник, 19 Июнь 2018 Мир Мир

Лучший фильм по версии MTV Movie & TV Awards

Фантастический супергеройский фильм «Черная пантера» получил премию MTV Movie & TV Awards в номинации «Лучший фильм».

На церемонии вручения премии Майкл Б. Джордан, исполнивший в фильме роль главного антагониста, отметил универсальность «Черной пантеры» безотносительно цвета кожи. Его слова передает CNN: «Эта картина не только для «цветных» - она универсальная для всех. Это то, что я действительно хочу до всех донести».

С «Черной пантерой» соперничали ленты «Мстители: Война бесконечности», «Улетные девочки», «Оно» и «Чудо-женщина». В ходе телевизионной трансляции церемонии были названы победители и в других основных номинациях. Так, в номинации «Лучший сериал» победили «Очень странные дела», боровшиеся за это звание с «Игрой престолов», а также проектами «13 причин почему», «Ривердэйл» и «Повзрослевшие». Премию MTV за лучшую роль в кино получил Чедвик Боузман за свою работу в «Черной пантере», обошедший в номинации Сиршу Ронан («Леди Берд»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэйзи Ридли («Звездные войны: Последние джедаи») и Энсела Элгорта («Малыш на драйве»). Награду за лучшую роль на ТВ получила звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, соперниками которой в этой номинации были Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»), Даррен Крисс («Американская история преступлений») и Иса Рэй («Белая ворона»).

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