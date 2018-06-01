Лучший город для студентов

На втором месте оказался Токио, замыкает тройку лидеров Мельбурн.

101 студенческий город оценивали по ряду показателей: доступность жизни (по этому показателю первое место занял Будапешт), активность работодателей, «студенческий микс» (студенты из каких стран хотят учиться в этом городе), средний конкурс, рейтинги вузов города. В этом году также учитывались отзывы иностранных студентов, которые уже учатся в городе, сообщает euromag.ru.

В рейтинг вошло довольно много европейских городов. Только в первой десятке помимо Лондона оказался Париж (на 5-м месте), Мюнхен (на 6-м) и Берлин (на 7-м). Россия представлена тремя городами: Москва в общем рейтинге заняла 28-ю строчку, Санкт-Петербург - 76-ю, а Новосибирск - 96-ю.