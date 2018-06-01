Лучший город для студентов

Пятница, 01 Июнь 2018 Мир Мир

Лучший город для студентов

Лондон возглавил список лучших городов мира для жизни студентов по версии университетского рейтинга QS.

На втором месте оказался Токио, замыкает тройку лидеров Мельбурн.

101 студенческий город оценивали по ряду показателей: доступность жизни (по этому показателю первое место занял Будапешт), активность работодателей, «студенческий микс» (студенты из каких стран хотят учиться в этом городе), средний конкурс, рейтинги вузов города. В этом году также учитывались отзывы иностранных студентов, которые уже учатся в городе, сообщает euromag.ru.

В рейтинг вошло довольно много европейских городов. Только в первой десятке помимо Лондона оказался Париж (на 5-м месте), Мюнхен (на 6-м) и Берлин (на 7-м). Россия представлена тремя городами: Москва в общем рейтинге заняла 28-ю строчку, Санкт-Петербург - 76-ю, а Новосибирск - 96-ю.

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