Лучший коктейль на водке сделала женщина-бармен из Лондона

9 сентября в отеле Four Seasons в баре «Московский» состоялся глобальный финал ежегодной международной барменской программы Beluga Signature. Лучшим барменом по версии Beluga Signature 2019 стала представительница Великобритании Лучия Монтанелли (Лондонский бар The Bar at The Dorchester).

В этом году Global Final конкурса Beluga Signature объединил лучших профессионалов своего дела из России, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии и Индии. Ими стали Dazfer Subero (Fresh, Мадрид, Испания), Sebastian Bauer (Gelbes Haus, Нюрнберг, Германия), Sanchayan Jana (ITC Maratha, Мумбаи, Индия), Yann Lautrédou (Tsuba Hotel, Париж, Франция), Mattia Cilia (Piper–Torre Di Mezzo, Сицилия, Италия), Lucia Montanelli (The Bar at The Dorchester, Лондон, Великобритания). Финалистом от России стал Максим Гладышкевич из новосибирского проекта Friends – именно он представлял страну в рамках заключительного этапа.

В состав жюри, определившего имя Амбассадора Beluga Signature 2020, вошли Филип Дафф (Philip Duff), Нико де Сото (Nico de Soto, знаменитый бармен-путешественник, владелец легендарного нью-йоркского бара Mace, парижского Danico и Kaido Miami), Джакомо Джанотти (Giacomo Giannotti, бар-менеджер барселонского спикизи бара Paradiso) и Ольга Чуворкина (директор образовательной программы по искусству). На этот раз бармены получили секретное задание лишь накануне мероприятия, 8 сентября. Посетив в этот день лекцию по искусству, участники тянули жребий – он определил в каком стиле бармены должны приготовить и, главное, подать свой коктейль. Каждому выпал один из трех вариантов: поп-арт, сюрреализм, арт-деко. В приготовлении участники могли использовать лишь 2 собственных ингредиента, которые они выбрали накануне, остальное для приготовления коктейлей они нашли в закрытой челлендж-комнате. Пока финалисты готовили свои экспериментальные коктейли, гости с нетерпением ожидали их презентаций, пишет euromag.ru.

Звание Глобального амбассадора международной программы Beluga Signature 2020 было присуждено Лучии Монтанелли (The Bar at The Dorchester, Лондон, Великобритания). Коктейль, который принес ей победу, был назван «Beluga Dreamers Awake» и соединил в себе водку Beluga Allure, чайный ликер, травяную настойку и абрикосовый уксус.

Вместе с почетным статусом, Лучия получает право представлять бренд Beluga на ключевых мировых событиях барменской индустрии, а также пройти стажировку в одном из лучших баров мира. Второе место занял россиянин Максим Гладышкевич (новосибирский бар Friends), а третье с почетом присудили французу Янну Лотреду (бармену парижского Tsuba Hotel).