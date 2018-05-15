Лучший сериал года

Жюри признало лучшим драматическим сериалом страны «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи.

Телешоу Стивена Найта, премьера которого состоялась в 2013 году, рассказывает о группировке цыганских бандитов из Бирмингема, которая орудовала в Англии 1920-х годах. Сериал основан на реальных событиях. Его создатели выпустили уже четыре сезона, премьера пятой части запланирована на 2019 год.

В номинации «Лучший зарубежный сериал» победил «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли. Он основан на одноименном романе Маргарет Этвуд и рассказывает о судьбе женщины в антиутопичном тоталитарном государстве, появившемся на территории США в результате мирового кризиса.

«Лучшим актером британского сериала» признан Шон Бин, сыгравший католического священника в «Сломленном». Актрисой года стала Молли Уиндсор из сериала «Три девушки».