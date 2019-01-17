Лунатик сделал предложение девушке во сне и забыл

Мужчина утверждает, что накануне не мог заснуть и принял четыре таблетки снотворного Ambien (Золпидем). Утром он обнаружил на пальце девушки дешевое обручальное кольцо, которое однажды купил по объявлению и намеревался перепродать. Она объяснила ему, что произошло.

Пользователь ничего не помнил и был потрясен. Открыв Facebook, он увидел, что прошлой ночью, не просыпаясь, изменил даже информацию о своем семейном положении. «Я не собирался устраивать помолвку еще полтора года, — пишет он. — И тогда, наверное, достал бы кольцо получше, но Ambien ускорил процесс в десять раз».

Известны случаи, когда спящие люди под действием Ambien занимались различными повседневными делами и даже водили машину. К утру они забывали о своих ночных похождениях. Издание New York Magazine рассказывало об американце, который после приема Ambien заснул и, не просыпаясь, смастерил шкаф.

В число других распространенных побочных эффектов, которые встречаются после продолжительного приема этого лекарственного средства, входят сонливость, головокружение, аллергия, синусит, боль в спине, горле, животе и груди, диарея, констипация, сухость во рту, сыпь, странные сны, потеря памяти, депрессия и расстройства сна.

Сомнамбулизм (лунатизм) — болезненное расстройство, при котором люди совершают какие-либо действия во сне. Может вызываться некоторыми снотворными средствами.