Лувр протестует против туристов

Вторник, 28 Май 2019 Мир Мир

Лувр протестует против туристов

Сотрудники парижского музея Лувр объявили забастовку из-за слишком большого наплыва посетителей.

«Лувр закрыт в понедельник из-за забастовки наших сотрудников и службы безопасности, которые протестуют против высокого туристического потока», — говорится в сообщении.

В заявлении профсоюза, который представляет сотрудников Лувра, говорится, что за 10 лет число посетителей выросло на 20%, при этом число сотрудников осталось прежним, пишет euromag.ru.

Из-за этого работники музея «задыхаются» от наплыва людей, желающих туда попасть.

В январе стало известно, что в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек. Музей побил собственный рекорд шестилетней давности. Самые частые гости Лувра — жители США, Китая, Бразилии, а также европейских стран: Испании, Германии, Италии, Великобритании и, конечно же, Франции.

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