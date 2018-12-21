Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy

Пятница, 21 Декабрь 2018 Мир Мир

Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy

Впервые в истории побритая налысо девушка снялась для журнала Playboy. 

23-летняя шведская модель Вендела Линдблом (Vendela Lindblom), которая в соцсетях называет себя «та самая лысая девчонка», стала «подружкой месяца журнала Playboy» (Playmate of the Month — модель, чьи откровенные фотографии, а также краткая биография занимают центральный разворот Playboy.

Линдблом призналась, что больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова придает ей уверенности в себе. «Честно говоря, мне надоело выглядеть как все. Я долго об этом думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели», — прокомментировала модель.

Снимки появятся в январском номере издания. Автор фотосессии — американский фотограф Джош Райан.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья