Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy

23-летняя шведская модель Вендела Линдблом (Vendela Lindblom), которая в соцсетях называет себя «та самая лысая девчонка», стала «подружкой месяца журнала Playboy» (Playmate of the Month — модель, чьи откровенные фотографии, а также краткая биография занимают центральный разворот Playboy.

Линдблом призналась, что больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова придает ей уверенности в себе. «Честно говоря, мне надоело выглядеть как все. Я долго об этом думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели», — прокомментировала модель.

Снимки появятся в январском номере издания. Автор фотосессии — американский фотограф Джош Райан.