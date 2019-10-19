Лысеющая девушка полгода спала в парике ради парня

Суббота, 19 Октябрь 2019 Мир Мир

Лысеющая девушка полгода спала в парике ради парня

24-летняя Эбби Эндрю из американского города Нью-Йорк полгода спала в парике, чтобы скрыть от своего парня облысение.

Об этом сообщает The Sun.

Девушка начала терять волосы, когда ей было два года. Тогда ей поставили диагноз очаговая алопеция. В три годика у нее уже были проплешины, лысины с возрастом становились все больше. По мере взросления Эндрю все чаще стеснялась выходить из дома, а потом начала всегда носить парик.

Девушка рассказала, что никогда не каталась на американских горках, так как боялась, что парик слетит с нее. Также она бросила плавание из-за алопеции. В школе она меняла парики только летом, чтобы все подумали, будто ее волосы изменились за три месяца.

Когда у Эндрю появился парень, она спала в парике первые полгода их отношений, чтобы он не увидел ее лысины. Однажды она решила признаться не только ему, но и всему окружению. Американка выложила пост на своей странице в Facebook и призналась в том, что у нее алопеция.

Девушка сказала, что парень увидел ее фотографию без парика и это его не отпугнуло. Она удивилась тому, что многим людям все равно на то, что у нее нет волос. «Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о волосах», — пишет девушка в сети. Теперь она поддерживает всех с аналогичной проблемой и рассказывает о жизни с таким диагнозом на своих страницах в соцсетях.

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