Любимые автогонщики помогли американке разбогатеть

Понедельник, 27 Май 2019 Мир Мир

Любимые автогонщики помогли американке разбогатеть

Жительница американского города Ашленд, штат Вирджиния, вписала в лотерейный билет номера любимых гонщиков NASCAR и сорвала джекпот.

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Кристина Лабомбард (Christina LaBombard) сыграла в лотерею 9 мая, выбрав комбинацию чисел 3-8-14-20-29. Номера автогонщиков оказались счастливыми и принесли удачливой американке 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей).

«Я была шокирована! — вспоминает Лабомбард. — Я так удивилась, когда увидела на экране мои числа».

Победительница планирует потратить денежный приз на покупку нового автомобиля.

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