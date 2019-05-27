Любимые автогонщики помогли американке разбогатеть

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Кристина Лабомбард (Christina LaBombard) сыграла в лотерею 9 мая, выбрав комбинацию чисел 3-8-14-20-29. Номера автогонщиков оказались счастливыми и принесли удачливой американке 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей).

«Я была шокирована! — вспоминает Лабомбард. — Я так удивилась, когда увидела на экране мои числа».

Победительница планирует потратить денежный приз на покупку нового автомобиля.