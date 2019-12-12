Любитель дезодоранта спровоцировал эвакуацию школьного автобуса

Четверг, 12 Декабрь 2019 Мир Мир

Любитель дезодоранта спровоцировал эвакуацию школьного автобуса

Учеников средней школы округа Мэнати, штат Флорида, США эвакуировали из автобуса из-за невыносимого запаха дезодоранта.

Об этом сообщает сайт ABC Action News.

Школьный автобус перевозил учеников средней школы Баффало Крик, среди которых оказался любитель дезодоранта, использовавший слишком много пахучего средства. Водителю пришлось эвакуировать учащихся из-за слишком сильного запаха.

Чтобы довезти подростков до места назначения, пришлось вызывать другой автобус. Для обследования учащихся на место происшествия прибыли сотрудники медицинской службы, но госпитализация никому не потребовалась.

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