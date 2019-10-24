Любитель лотерей придумал выигрышную тактику игры

Четверг, 24 Октябрь 2019 Мир Мир

Любитель лотерей придумал выигрышную тактику игры

Житель австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, выработал тактику игры в лотерею и сорвал двойной джекпот.

Об этом сообщает местный новостной портал 9News.

«У меня слов нет, — признался победитель, пожелавший сохранить анонимность. — Раньше я покупал лотерейные билеты QuickPick со случайно сгенерированной комбинацией чисел. А в этот раз я сел и проанализировал, какие числа используют в игре чаще, а какие реже. И просто составил свою комбинацию».

Австралиец заполнил первый ряд лотерейного билета и обнаружил, что ему нужно вписать числа и во второй строке. «Я не специально заполнил оба ряда одинаковой комбинацией чисел, — утверждает он. — Думаю, это счастливое стечение обстоятельств».

Таким образом мужчина удвоил свой призовой выигрыш и стал обладателем 1,3 миллиона австралийских долларов.

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