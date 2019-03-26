Любительница йоги постояла на голове и получила инсульт

Ее слова приводит таблоид Daily Mail.

8 октября 2017 года Ребекка Ли (Rebecca Leigh), жительница американского города Гэмбрилс, штат Мэриленд, снимала на камеру обучающее видео по йоге для 26 тысяч подписчиков. «Я практиковала на террасе своего дома продвинутую связку из йоги. В этой позиции нужно встать на голову, вытянуть шею, отклонить бедра назад и выгнуться в пояснице», — рассказывает американка.

40-летняя Ли закончила практику и заходила в дом, когда у нее помутилось в глазах, она почувствовала онемение левой руки, однако списала это на грыжу межпозвоночных дисков, диагностированную еще в подростковом возрасте. Спустя два дня непрекращающихся головных болей она заметила, что ее зрачки стали разного размера.

Муж незамедлительно доставил Ли в отделение неотложной помощи, где медики диагностировали у Ребекки инсульт. На пять дней ее поместили в отделение интенсивной терапии, где выявляли возможные причины заболевания. Оказалось, во время йога-практики она повредила одну из сонных артерий, обеспечивающих поступление крови в мозг.

Во время лечения Ребекка с трудом выносила любой свет и боролась с мучительными головными болями. Из-за болезни она с трудом поднималась с постели и в результате похудела на девять килограммов. «Я не могла принять душ, помыть голову, поесть или выпить таблетки без посторонней помощи», — вспоминает она.

Любительница йоги вернулась к практике уже через месяц после инсульта, выбирая наименее опасные упражнения. Спустя полгода врачи заключили, что поврежденная сонная артерия пришла в норму, однако осталась аневризма, вызванная инсультом. Сейчас здоровье Ребекки восстановилось лишь на 75 процентов: она по-прежнему испытывает боли в области головы, лица и шеи, быстро устает от общения и страдает от ухудшения памяти.