Любительница жирной пищи заработала две тысячи желчных камней

Воскресенье, 20 Январь 2019 Мир Мир

Любительница жирной пищи заработала две тысячи желчных камней

В Китае доктора извлекли две тысячи камней из желчного пузыря пациентки, питавшейся слишком жирной пищей. 

Жительница города Гуйян, провинция Гуйчжоу, по фамилии Ван обратилась в больницу с жалобой на резкую боль в животе. Врачи осмотрели пациентку и обнаружили, что ее желчный пузырь значительно увеличился. Ей провели малоинвазивную операцию, в ходе которой извлекли из органа больше двух тысяч камней разных размеров, самые крупные из них достигали 0,8 сантиметра в диаметре.

Врачи считают, что аномальное количество камней связано с нездоровым рационом пациентки. Ван пила мало воды и не завтракала. Она объясняла это тем, что встает поздно из-за отсутствия работы. Рацион китаянки составляла жирная пища и фастфуд.

Женщина призналась, что ведет подобный образ жизни уже около пяти лет. Она списывала периодические боли в животе на проблемы с желудком и принимала безрецептурные таблетки для облегчения симптомов.

Операция прошла успешно, после нее китаянка продолжила лечение в стационаре.

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