Любовь англичан к выпечке привела к дефициту муки

Это привело к дефициту муки в магазинах, фабрики по ее производству перешли на усиленный режим работы. Об этом пишет The New York Times.

Во время пандемии коронавируса завод в Оксфордшире производит почти 13 тысяч мешков муки каждый день, что в четыре раза больше обычного. Спрос заставил руководство нанять больше сотрудников и добавить ночные смены, чтобы мельница работала 24 часа в сутки и без выходных, впервые за 125 лет.

По данным Национальной ассоциации британских и ирландских мукомольных предприятий, заводы производят почти четыре миллиона тонн муки в год в Великобритании. Поскольку большая часть страны сидит дома на карантине, и спрос на выпечку вырос, мука стала дефицитным товаром на продуктовых полках. Это привело к тому, что мешки с мукой начали перепродавать на eBay с большой наценкой.

«Это беспрецедентный случай. Уже более месяца производство муки для домашней выпечки удваивается по сравнению с обычным уровнем, дойдя до четырех миллионов пакетов в неделю», — сказал Алекс Во, генеральный директор Национальной ассоциации британских и ирландских мукомолов. Спрос на муку вырос и в других европейских странах. Во Франции он в марте удвоился, а в Италии достиг самого высокого уровня со времен Второй мировой войны.