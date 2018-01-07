Люди скоро смогут отращивать новые конечности

Воскресенье, 07 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Люди скоро смогут отращивать новые конечности

Сотрудники Каролинского института расшифровали ДНК иглистых тритонов.

Эти земноводные обладают развитой способностью к регенерации тканей и органов, в том числе частей мозга. В ходе исследования специалисты обнаружили гены, связанные с этой способностью, сообщает meddaily.ru.

Иглистые тритоны обитают в Испании, Португалии и Марокко. Их геном в 6 раз больше человеческого. Исследователи нашли у этих животных множество копий микроРНК определенной группы, встречающихся у млекопитающих главным образом в эмбриональных стволовых клетках и раковых клетках.

Ученые надеются, что их открытие станет ключом к восстановлению конечностей у людей. Кроме того, вероятно, оно поможет в разработке новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

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