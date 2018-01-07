Люди скоро смогут отращивать новые конечности

Эти земноводные обладают развитой способностью к регенерации тканей и органов, в том числе частей мозга. В ходе исследования специалисты обнаружили гены, связанные с этой способностью, сообщает meddaily.ru.

Иглистые тритоны обитают в Испании, Португалии и Марокко. Их геном в 6 раз больше человеческого. Исследователи нашли у этих животных множество копий микроРНК определенной группы, встречающихся у млекопитающих главным образом в эмбриональных стволовых клетках и раковых клетках.

Ученые надеются, что их открытие станет ключом к восстановлению конечностей у людей. Кроме того, вероятно, оно поможет в разработке новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.