Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

Герцогство стало первой страной, власти которой приняли такое решение.

Власти Люксембурга отменили плату за общественный транспорт во всей стране. Новый закон вступит в силу летом 2019 года, и тогда герцогство станет первой страной с бесплатным общественным транспортом.

Решение было принято из-за пробок, которые собираются по всей стране каждый день. Большинство жителей герцогства работает в его столице, и ежедневно в город с населением 110 тысяч человек приезжает еще 400 тысяч человек. Кроме того, на работу в Люксембург каждый день ездят еще около 200 тысяч французов, бельгийцев и немцев, пишет ntv.ru.

Сейчас в Люксембурге разрешен бесплатный проезд на общественном транспорте всем детям и молодым людям в возрасте до 20 лет, а те, кто ездит на работу из других городов, могут купить билет всего за 2 евро на 2 часа — этого достаточно, чтобы пересечь всю страну.

Переизбранное правительство под руководством премьер-министра Ксавье Беттеля планирует уделить еще больше внимания охране окружающей среды, а также рассматривает вопрос легализации марихуаны и введения еще двух государственных праздников, сообщает The Guardian.