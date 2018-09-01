Магазин нижнего белья отказался фотошопить моделей
Британский магазин Figleaves выпустил осеннюю коллекцию новых комплектов, для рекламы которых пригласили моделей с разными типами фигуры и изъянами кожи.
Более того, фотографы бренда отказались ретушировать их тела в фотошопе, оставляя на снимках складки, шрамы, растяжки и прочие недостатки.
«Figleaves приветствует всех женщин на нашем сайте. Нам важно, чтобы каждая увидела себя в наших моделях. Мы понимаем, что нам предстоит долгий путь, но мы готовы стать действительно инклюзивными», — заявила менеджер по закупкам Дженни Берт.
В съемках приняли участие активистка бодипозитивного движения Христиана Казакова, плюс-сайз-модель Дженнифер Атильмиль (Jennifer Atilemile), чернокожая модель Няша Матонходзе (Nyasha Matonhodze) и другие.
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