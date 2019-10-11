Майли Сайрус экстренно госпитализировали

Пятница, 11 Октябрь 2019 Мир Мир

Майли Сайрус экстренно госпитализировали

Американскую поп-певицу Майли Сайрус экстренно госпитализировали.

Информация об этом появилась в Instagram-stories звезды.

Исполнительница выложила несколько фотографий, сделанных в зеркале, выразила надежду на скорое выздоровление и поблагодарила мать Тиш за то, что та навестила ее в госпитале. Кроме того, Сайрус поделилась снимками с музыкантом Коди Симпсоном, написав, что к ней пришел бойфренд. Она выложила несколько видео, на которых Симпсон сидит на ее больничной койке и исполняет песню на гитаре.

Знаменитость не пояснила, по какой причине попала в больницу. При этом ранее в социальных сетях она жаловалась на обострившийся тонзиллит.

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