Майли Сайрус экстренно госпитализировали

Информация об этом появилась в Instagram-stories звезды.

Исполнительница выложила несколько фотографий, сделанных в зеркале, выразила надежду на скорое выздоровление и поблагодарила мать Тиш за то, что та навестила ее в госпитале. Кроме того, Сайрус поделилась снимками с музыкантом Коди Симпсоном, написав, что к ней пришел бойфренд. Она выложила несколько видео, на которых Симпсон сидит на ее больничной койке и исполняет песню на гитаре.

Знаменитость не пояснила, по какой причине попала в больницу. При этом ранее в социальных сетях она жаловалась на обострившийся тонзиллит.