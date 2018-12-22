Макгрегор оказался бережливым миллионером

Суббота, 22 Декабрь 2018 Мир Мир

Макгрегор оказался бережливым миллионером

Тренер бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о том, как ирландец распоряжается своим многомиллионным состоянием.

Интервью с ним опубликовано в Independent.ie.

Специалист рассуждал о судьбе профессиональных спортсменов, которые не умеют распоряжаться деньгами и, несмотря на многомиллионные заработки, теряют все нажитое. Кавана отметил, что Макгрегор отличается бережливостью и старается преуспевать в бизнесе.

«Звучит странно, но он едва ли тратит деньги. Все, что он носит — он носит по контракту, ему за это заплатили. Машины? Только те, что ему дали. По ресторанам он тоже не ходит, ему жена готовит. Дома у него весьма скромно. Да и азартными играми Конор не увлекается», — заверил Кавана.

За бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова Макгрегор получил три миллиона долларов в качестве гонорара. Это рекордная сумма для спортсмена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Сам поединок ирландец проиграл.

В июле 2018-го журнал Forbes поместил Макгрегора на четвертое место по доходам среди профессиональных спортсменов. По оценке издания, 30-летний ирландец за год заработал 99 миллионов долларов. 85 из них боец получил благодаря поединку по правилам бокса против непобедимого американца Флойда Мэйуэзера.

Макгрегор начал профессиональную карьеру бойца MMA в 2008 году. На его счету 21 победа и четыре поражения. Ирландец становился чемпионом UFC в двух разных весовых категориях.

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