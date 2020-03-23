Макгрегору пришлось тренироваться в подвале из-за коронавируса

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте телеканала ESPN MMA.

По данным «Газеты.ру», тренировочный зал в Дублине, в котором обычно тренируется Конор, временно приостановил свою работу в связи с карантинными мерами. Однако для Макгрегора это не стало поводом уйти на каникулы. Как оказалось, подвал дома спортсмена оснащен всеми необходимыми снарядами для подготовки к соревнованиям. На коротком видео, опубликованном в Twitter спортивного телеканала, запечатлен фрагмент тренировки, во время которой Макгрегор отрабатывает удары со специальным тренажером.