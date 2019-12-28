Макрон отказался от президентской пенсии

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в Елисейском дворце. Тем временем, забастовка против пенсионной реформы продолжается уже 2,5 недели.

Специальная пенсия бывшим президентам гарантируется законом 1955 года. Она равняется зарплате действующего государственного советника. В настоящее время годовая зарплата госсоветника составляет 75 тысяч евро. Таким образом, бывшие президенты (во Франции их сейчас трое) получают ежемесячно около шести тысяч евро до вычета налогов. К этому могут прибавляться жалованья от другой деятельности, пишет euromag.ru.

«Эмманюэль Макрон подтверждает […], что реформа пенсионной системы распространяется и на него, и он не будет получать, по истечение своего мандата в 2022 году, сумму, предусмотренную законом 1955 года», — говорится в заявлении администрации французского президента. В Елисейском дворце также уточнили, что Макрон не будет заседать в Конституционном совете, место в котором получают все бывшие главы государства.

В субботу, 21 декабря, Эмманюэлю Макрону исполнилось 42 года. Очередные выборы президента Франции должны пройти весной 2022 года. Макрон имеет право выдвинуть свою кандидатуру на второй срок и, в случае переизбрания, будет оставаться президентом до 49 лет.

Пенсионная реформа, предложенная правительством Макрона, предполагает упразднить существующие во Франции 42 специальных пенсионных режима, которые позволяли представителям ряда профессий прекращать свою карьеру раньше остальных. Пенсии будут начисляться не по отработанным триместрам, а по баллам, начисляемым за каждый евро, внесенный работником в пенсионный фонд.

Реформа вызвала сильное недовольство, прежде всего, среди работников железнодорожного транспорта, в отношении которых действовал специальный пенсионный режим. Начавшая 5 декабря забастовка может продлиться все новогодние праздники.

Согласно опубликованному воскресной газетой JDD опросу, проведенному Французским институтом изучения общественного мнения IFOP, 51% опрошенных поддерживает забастовку, 34% выступили против, 15% заявили о своем безразличии. Социологи отмечают, что поддержка забастовки среди французов снизилась за неделю на 4 п.п.