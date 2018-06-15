Макрон захотел сменить главный язык ЕС

Подобная мера вырабатывается на фоне переговоров Соединенного Королевства о выходе из ЕС. Французский лидер призвал вернуться к порядкам, существовавшим до 1973 года, когда именно французский был основным языком в делопроизводстве.

«Английский никогда так сильно не давал о себе знать в Брюсселе, как сейчас, когда мы обсуждаем Brexit, но его доминирование не является неизбежным», - заявил Макрон.

Сообщается, что эту позицию поддерживает и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, родившийся в Люксембурге.

В настоящее время английский язык является официальным для 12,8 процента жителей Евросоюза, однако после Brexit он останется вторым официальным языком лишь для двух стран - Ирландии и Мальты, где суммарно проживают 1,2 процента населения Евросоюза. При этом английский остается самым изучаемым иностранным языком в европейских образовательных учреждениях, а 81 процент всех документов ЕС составлены на английском.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать выход страны из ЕС. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.