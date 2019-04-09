Малайзийский кронпринц женится на простолюдинке из Швеции

Вторник, 09 Апрель 2019 Мир Мир

Малайзийский кронпринц женится на простолюдинке из Швеции

Младший брат бывшего Верховного правителя Малайзии женится на женщине из Швеции.

45-летний Тенгку Мухаммад Фаиз Петра (Tengku Muhammad Faiz Petra) и 33-летняя Софи Луиза Йоханссон (Sofie Louise Johansson) познакомились, когда наследный принц изучал историю в Лондонской школе экономики и политических наук и Университетском колледже Лондона. Женщина также жила и работала в Великобритании.

Свадьба назначена на 19 апреля. На церемонии будут присутствовать члены королевской семьи и близкие друзья наследного принца. Свадебные подарки пожертвуют детским домам, домам престарелых, Малайзийскому обществу красного полумесяца и другим благотворительным организациям.

Планы наследного принца вызвали неоднозначную реакцию в Малайзии. Одни сожалеют, что он собирается жениться на иностранке, другие хвалят за помощь нуждающимся.

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