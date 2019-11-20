Мальчик утонул в бассейне круизного лайнера

Среда, 20 Ноябрь 2019 Мир Мир

Мальчик утонул в бассейне круизного лайнера

Тело сингапурского мальчика было найдено в бассейне круизного корабля Genting Dream в понедельник, 18 ноября.

Об этом сообщает Bernama.

Начальник полиции округа Лангкави Супт Мохд Икбал Ибрагим (Supt Mohd Iqbal Ibrahim) сказал, что в его полицейский участок поступил экстренный вызов по поводу инцидента на лайнере касательно мальчика десяти лет. Предварительное следствие установило, что он утонул во время купания в бассейне. Медицинская бригада корабля провела сердечно-легочную реанимацию мальчику, но не смогла привести его в чувство. Тело перевезли в местную больницу.

Утонувший мальчик Хэн Кай Лунь Алан (Heng Kai Lun Alan) проводил каникулы на круизном судне вместе с матерью и другом. На борту было три тысячи пассажиров. Многие отдыхающие купались в бассейне, но никто не смог помочь ребенку.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования и будем оказывать необходимую помощь семье погибшего в этот тяжелый период», — сообщила компания Dream Cruises.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)