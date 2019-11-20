Мальчик утонул в бассейне круизного лайнера

Об этом сообщает Bernama.

Начальник полиции округа Лангкави Супт Мохд Икбал Ибрагим (Supt Mohd Iqbal Ibrahim) сказал, что в его полицейский участок поступил экстренный вызов по поводу инцидента на лайнере касательно мальчика десяти лет. Предварительное следствие установило, что он утонул во время купания в бассейне. Медицинская бригада корабля провела сердечно-легочную реанимацию мальчику, но не смогла привести его в чувство. Тело перевезли в местную больницу.

Утонувший мальчик Хэн Кай Лунь Алан (Heng Kai Lun Alan) проводил каникулы на круизном судне вместе с матерью и другом. На борту было три тысячи пассажиров. Многие отдыхающие купались в бассейне, но никто не смог помочь ребенку.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования и будем оказывать необходимую помощь семье погибшего в этот тяжелый период», — сообщила компания Dream Cruises.