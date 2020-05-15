Мальчик вытащил из озера гигантского 36-килограммового осетра

Пятница, 15 Май 2020 Мир Мир

Мальчик вытащил из озера гигантского 36-килограммового осетра

Школьник из США поймал в озере гигантского 36-килограммового осетра.

Об этом сообщает UPI.

Девятилетний Кой Прайс (Coye Price) рыбачил на озере Олд Хикори на севере американского штата Теннесси со своей семьей. Одна его сестра, Кейтлин (Caitlin), поймала 18-килограммового окуня, а другая, Фарра (Farrah), — 26-килограммового сома. Мальчик превзошел их и выловил огромного 36-килограммового осетра.

О пойманной гигантской рыбе семья сообщила в местное агентство по охране дикой природы. Дети сфотографировались с осетром и отпустили его обратно в озеро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)