Мальчик вытащил из озера гигантского 36-килограммового осетра

Об этом сообщает UPI.

Девятилетний Кой Прайс (Coye Price) рыбачил на озере Олд Хикори на севере американского штата Теннесси со своей семьей. Одна его сестра, Кейтлин (Caitlin), поймала 18-килограммового окуня, а другая, Фарра (Farrah), — 26-килограммового сома. Мальчик превзошел их и выловил огромного 36-килограммового осетра.

О пойманной гигантской рыбе семья сообщила в местное агентство по охране дикой природы. Дети сфотографировались с осетром и отпустили его обратно в озеро.