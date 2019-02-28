Маленькую девочку с огромными кулаками спасла липосакция

Это позволило ей снова пользоваться руками.

Врачи заметили распухшие конечности Коры Рубен сразу после ее рождения, но полагали, что со временем отек спадет. Когда этого не произошло, у девочки диагностировали лимфедему — нарушение работы лимфатической системы. Из-за болезни в животе, ногах и кистях рук младенца скапливалась жидкость. Руки девочки стали такими большими, что она не могла продевать их в рукава или что-либо держать ими.

По совету врачей, родители Коры обратились к основательнице Общества немецких лимфологов профессору Этелке Фолди (Etelka Földi), которая считается одним из лучших экспертов по лимфедеме. Она прописала девочке массаж и компрессионные повязки, однако ни то, ни другое не помогало.

Как выяснилось, кисти ребенка росли не только из-за скопившейся в них жидкости, но и из-за жировых отложений, на которые приходилось 80 процентов объема. После липосакции компрессионные повязки начали действовать. Теперь девочка может пользоваться руками и носить обычную одежду. «Я почти уверена, что Кора сможет вести нормальную жизнь, — говорит Фолди. — Когда-нибудь она будет счастливой женщиной».