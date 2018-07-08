Малоизвестный индийский город стал мировым лидером роста цен на жилье

Воскресенье, 08 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Малоизвестный индийский город стал мировым лидером роста цен на жилье

В первом квартале 2018 года город Сурат, расположенный на западном побережье Индии, показал наибольший в мире рост стоимости жилой недвижимости - на 22%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Knight Frank.

Индекс Global Residential Cities Index отслеживает ежеквартальное изменение цен на жилую недвижимость в местной валюте в 150 городах мира и основывается на данных государственных органов статистики. В начале рейтинга находятся города с наибольшим ростом стоимости жилья, в конце - с наиболее существенным снижением цен.

По данным аналитиков, средняя стоимость жилой недвижимости в мире за год (в период с первого квартала 2017-го по первый квартал 2018-го) выросла на 4%. Первые три строчки рейтинга заняли: Сурат (Индия, +22%), Измир (Турция, +17%), Гонконг (Китай, +16%). В топ-10 мегаполисов с существенно подорожавшим жильем также попали Ванкувер (Канада), Берлин (Германия), Роттердам (Нидерланды), Будапешт (Венгрия), Хобарт (Австралия), Ахмадабад (Индия), Сиэтл (США).

Москва продемонстрировала один из самых низких показателей прироста цен на жилье: минус 6,4%, заняв 146-ю строчку рейтинга. Санкт-Петербург оказался на 125-й позиции с отрицательным показателем на уровне минус 0,6%.

Резкое удорожание недвижимости в Сурате аналитики объясняют демонетизацией индийской рупии и «эффектом низкой базы» - когда резкие темпы роста показателя объясняются его крайне низким изначальным значением.

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