Мальта отравит туристов на карантин

Несоблюдение данного требования, закреплённого законом, влечёт за собой взимание штрафа в размере 1000 евро, пишет euromag.ru.

Туристы, чьи сроки поездки на Мальту составляют менее, чем 14 дней, могут воспользоваться забронированными билетами на обратный перелёт и покинуть страну в изначально запланированные сроки при условии, что у них не возникло никаких симптомов вируса Covid-19 во время пребывания на карантине на Мальте.