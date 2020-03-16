Мальта отравит туристов на карантин

Понедельник, 16 Март 2020 Мир Мир

Мальта отравит туристов на карантин

В соответствии с решением правительства Мальты все туристы, прибывающие на Мальту или Гозо обязаны соблюдать 14-дневный карантин по приезду в страну.

Несоблюдение данного требования, закреплённого законом, влечёт за собой взимание штрафа в размере 1000 евро, пишет euromag.ru.

Туристы, чьи сроки поездки на Мальту составляют менее, чем 14 дней, могут воспользоваться забронированными билетами на обратный перелёт и покинуть страну в изначально запланированные сроки при условии, что у них не возникло никаких симптомов вируса Covid-19 во время пребывания на карантине на Мальте.

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