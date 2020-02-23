Мальта ужесточит правила выдачи «золотых паспортов»

Воскресенье, 23 Февраль 2020 Мир Мир

Мальта ужесточит правила выдачи «золотых паспортов»

С конца 2020 года Мальта собирается ужесточить правила выдачи «золотых паспортов».

Об этом сообщает Forbes.

Согласно заявлению парламентского секретаря по вопросам гражданства Алекса Муската, вырастут суммы, которые иностранцы, желающие получить паспорта Мальты, должны будут заплатить за покупку или аренду недвижимости на острове.

Напомним, недавно Мальта раскрыла имена обладателей «золотых паспортов», пишет euromag.ru.

В перечне около десятка людей, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов.

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