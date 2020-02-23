Мальта ужесточит правила выдачи «золотых паспортов»

Об этом сообщает Forbes.

Согласно заявлению парламентского секретаря по вопросам гражданства Алекса Муската, вырастут суммы, которые иностранцы, желающие получить паспорта Мальты, должны будут заплатить за покупку или аренду недвижимости на острове.

Напомним, недавно Мальта раскрыла имена обладателей «золотых паспортов», пишет euromag.ru.

В перечне около десятка людей, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов.