Мальта запустила онлайн-тур по форту Сант-Анджело

Среда, 15 Апрель 2020 Мир Мир

Мальта запустила онлайн-тур по форту Сант-Анджело

Ассоциация Heritage Malta запустила виртуальный тур по выставке «За закрытыми дверями: Форт Сант-Анджело и Британский флот 1906-1979» (Behind Closed Doors: Fort St Angelo and the Royal Navy 1906-1979).

Выставка, посвящённая 40-летию со дня обретения Мальтой независимости от Великобритании, была впервые проведена Heritage Malta в 2019 году и прошла с большим успехом.

В центре экспозиции – личные воспоминания бывших мальтийских и британских военнослужащих, в том числе снятые на киноплёнку интервью, фотографии и другие памятные вещи. Выставка разбита на пять тематических зон, каждая из которых оцифрована для онлайн-экспозиции, пишет euromag.ru.

Виртуальный тур по форту доступен на сайте Heritage Malta.

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