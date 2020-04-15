Мальта запустила онлайн-тур по форту Сант-Анджело

Выставка, посвящённая 40-летию со дня обретения Мальтой независимости от Великобритании, была впервые проведена Heritage Malta в 2019 году и прошла с большим успехом.

В центре экспозиции – личные воспоминания бывших мальтийских и британских военнослужащих, в том числе снятые на киноплёнку интервью, фотографии и другие памятные вещи. Выставка разбита на пять тематических зон, каждая из которых оцифрована для онлайн-экспозиции, пишет euromag.ru.

Виртуальный тур по форту доступен на сайте Heritage Malta.