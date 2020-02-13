«Манчестер Юнайтед» отказался заселяться в отель из-за коронавируса

Об этом сообщает Daily Mail.

Незадолго до заселения в гостиницу Westin La Quinta Golf Resort and Spa руководству манкунианцев стало известно, что на прошлой неделе там останавливался китайский клуб «Далянь Ифан», который тренирует известный по работе с английскими «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом» Рафаэль Бенитес.

Опасаясь заражения коронавирусом, «красные дьяволы» приняли решение переехать в другой отель.

После 25 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре команда 17 февраля сыграет с «Челси».

По состоянию на утро 13 февраля число зараженных вирусом Covid-2019 превысило 48,2 тысячи человек, большинство из них проживает в Китае. От заболевания умерли 1310 человек, выздоровел 3441 человек.