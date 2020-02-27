Мария Шарапова завершила карьеру

32-летняя бывшая первая ракетка мира за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, пишет euromag.ru.

«Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь? Игры, которая подарила тебе слёзы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания», — написала Шарапова на сайте Vanity Fair.